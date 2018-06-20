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ميركل ستناقش في الأردن ولبنان الوضع في المنطقة

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ميركل ستناقش في الأردن ولبنان الوضع في المنطقة
Sputnik
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ستزور المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الأردن ولبنان في الفترة من 20 إلى 22 يونيو الجاري. وسيرافق ميركل وفد برلماني وعدد من رجال الأعمال.

وخلال وجودها في الأردن، ستزور أنغيلا ميركل، الجامعة الألمانية – الأردنية وستلتقي مع طلابها. وبعد ذلك ستجري المستشارة محادثات مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن نائب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الاتحادية الألمانية ،مارتن فيتز، أن المحادثات في عمان ستتركز على العلاقات الثنائية بين الدولتين وعن الوضع في المنطقة.

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وخلال زيارتها، ستلتقي ميركل مع الجنود الألمان الموجودين في الأردن ضمن قوات التحالف الدولي ضد داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين

 

 

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