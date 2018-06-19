التحالف العربي يتهم الحوثيين بقصف الأحياء السكنية في الحديدة بالدبابات

اتهمت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، مسلحي حركة "أنصار الله" الحوثيين بقصف الأحياء السكنية في مدينة الحديدة اليمنية الساحلية بالدبابات.

وقالت قوات "التحالف"، في بيان إن "ميليشيات الحوثي تقصف الأحياء السكنية بالحديدة بواسطة الدبابات، واستخدام المدنيين والأحياء السكنية من قبلهم يعتبر مخالفاً لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب".

بالإضافة إلى ذلك تتهم قيادة التحالف، الحوثيين بتعمدهم زرع الألغام والعبوات الناسفة، بشكل عشوائي في الطرقات والمنازل والمزارع من المناطق التي ينسحبون منها، دون مراعاة للمدنيين.

هذا وقد أعلنت قوات هادي اليوم الثلاثاء السيطرة على المطار الواقع بضواحي المدينة بعد معارك استمرت منذ أيام، وقالت إن الطواقم الهندسية شرعت في إزالة الألغام من محيطه.

ولا تزال المعارك بين الحوثيين وقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، مستمرة منذ ما يقرب الأسبوعين للسيطرة على مدينة الحديدة الاستراتيجية التي يقع فيها مطار الحديدة بالإضافة إلى الميناء، الذي يمثل شريان الحياة لملايين اليمنيين.

المصدر: RT + وكالات