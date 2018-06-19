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مصدر عسكري يمني: القوات المدعومة من التحالف العربي تقتحم المجمع الرئيسي لمطار الحديدة

أخبار العالم العربي

مصدر عسكري يمني: القوات المدعومة من التحالف العربي تقتحم المجمع الرئيسي لمطار الحديدة
AFP NABIL HASSAN
مطار الحديدة، اليمن، 18 يونيو 2018
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أفادت وكالة رويترز بأن القوات اليمنية المدعومة من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية دخلت، اليوم الثلاثاء، المجمع الرئيسي لمطار الحديدة الدولي في اليمن.

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ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري يمني: "إنهم اقتحموا المطار".

كما نقلت عن شاهد عيان أن قوات يمنية اقتحمت المطار بعد معارك عنيفة نشبت صباح اليوم الثلاثاء بينها وبين الحوثيين الذين كانوا يسيطرون على المطار الرئيسي للحديدة.

كما نقلت وكالة الأناضول عن مصدر عسكري أن "القوات الحكومية اقتحمت المطار، وتخوض اشتباكات عنيفة في محيطه".

ولفت المصدر، إلى أن الحوثيين يقومون بقصف المطار بقذائف الدبابات والمدافع بعد اقتحامه من قبل القوات الحكومية.

المصدر: وكالات

أولغا رودكوفسكايا

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