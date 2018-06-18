اليمن .. تواصل احتدام المعارك رغم التحذيرات من كارثة إنسانية

مع احتدام المعارك قرب مطار الحديدة، قالت مصادر ميدانية إن جماعة "أنصار الله" الحوثيين تحاول التسلل إلى مواقع الجيش اليمني، كما شنت هجمات جنوبي الحديدة.

وذكرت مصادر ميدانية مؤيدة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أن الحوثيين قاموا بحجز المدنيين في محافظة الحديدة، وتحويل مزارع الحديدة لثكنات عسكرية ومخازن للأسلحة.

وأكدت وسائل إعلام سعودية وأخرى تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أن التحالف العربي بقيادة السعودية يشن غارات على مطار الحديدة الدولي غرب اليمن لمساندة القوات البرية، التي تحاول اقتحام المطار.

إلى ذلك ذكرت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين، نقلا عن مصادر ميدانية تحقيق جماعة "أنصار الله" تقدما في المعارك ضد قوات هادي المدعومة من التحالف العربي.

وعلى الصعيد الإنساني فقد أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ​زيد بن رعد،​ عن قلقه من تداعيات عملية الحديدة على الوضع الإنساني في اليمن.

وقال ​زيد بن رعد، اليوم الاثنين،​ في كلمة له أمام ​الدورة​ 38 لمجلس حقوق الإنسان: "قلقون من تداعيات عملية الحديدة على الوضع الإنساني، ونخشى سقوط عدد كبير من الضحايا جراء هذه الهجمات".

المصدر: وكالات