وسط قصف جوي متواصل.. قوات هادي والتحالف تسيطر ناريا على مطار الحديدة

أكدت وسائل إعلام سعودية وأخرى تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أن التحالف العربي بقيادة السعودية يشن غارات على مطار الحديدة الدولي غرب اليمن لمساندة القوات البرية المقتحمة .

وأفادت تقارير صحفية سعودية أن مقاتلات التحالف العربي تقصف تحصينات الحوثيين داخل المطار وفي محيطه، كما استهدفت تجمعا للمسلحين في منزل الرئيس السابق علي عبد الله صالح والذي تم تحويله إلى ثكنة عسكرية لـ"أنصار الله".

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كما يطال القصف الجوي، حسب التقارير، موقع الدفاع الساحلي بالجبانة في مديرية الحالي، كما دُمّرت أهداف متحركة للحوثيين في "كيلو 16" بضواحي الحديدة.

وكان موقع "ستمتبر نت" التابع للجيش اليمني (الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي) قد أفاد مساء أمس بأن القوات الحكومية المدعومة من قبل التحالف العربي وضعت المطار تحت السيطرة النارية، بعد أن نجحت في اقتحام أسواره من الجبهتين الجنوبية والغربية.

ونقل الموقع عن مصادر ميدانية قولها إن القوات الحكومية كثّفت هجماتها الواسعة على المطار بقصف جوي وبحري وبمشاركة من مروحيات "الأباتشي" التابعة للتحالف.

وأشار الموقع إلى أن المعارك الشرسة تتواصل في مساحة المطار، حيث زرع الحوثيون أعدادا كبيرة من الألغام، بينما لا يزال المسلحون الحوثيون يتحصنون في مباني المطار ويسيطرون على مدخله الشمالي.

وكانت قوات الحكومة والتحالف قد شنت قبل خمسة أيام هجوما واسعا على الميناء الاستراتيجي الخاضع لسيطرة الحوثيين، وسط مخاوف دولية من التداعيات الكارثية على المواطنين المدنيين.

المصدر: وكالات