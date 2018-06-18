أردوغان يعلن بدء انسحاب الوحدات الكردية من منبج السورية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن عناصر "وحدات حماية الشعب" الكردية يغادرون حاليا مدينة منبج في شمال سوريا.

وشدد أردوغان، في كلمة ألقاها أمام مؤيديه بمدينة أردو، على أن تطبيق خريطة الطريق المتفق عليها بين أنقرة وواشنطن بخصوص المدينة الحدودية يجري تدريجيا، واصفا خروج الوحدات الكردية التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية من منبج بأنه إنجاز للدبلوماسية التركية.

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وكان الزعيم التركي قد أكد في وقت سابق من اليوم، في خطاب أدلى به في ولاية صامسون، عن بدء القوات التركية تسيير دوريات في منطقة منبج، بينما أوضح الجيش التركي أن عسكرييه والأمريكيين يسيّرون دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة عملية "درع الفرات" الخاضعة لسيطرة أنقرة ومنبج.

من جانبه، ذكر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن هذه المرحلة ستشهد إخراج عناصر الوحدات الكردية من منبج ودخول القوات التركية إلى المدينة تدريجيا، بموجب خريطة الطريق التي تم التوصل إليها بينه ونظيره الأمريكي مايك بومبيو أوائل الشهر الجاري.

المصدر: وكالات