بالفيديو.. قتلى وجرحى جراء غارة على قوات رديفة للجيش السوري في البوكمال

تداولت مواقع على شبكة الإنترنت مقطعا مصورا للدمار الذي خلفته غارة جوية قيل إنها نفذت من قبل التحالف الدولي على موقع لمقاتلين موالين للجيش السوري في البوكمال قرب الحدود مع العراق.

ويظهر الفيديو الذي نشرته "مديرية الإعلام الحربي-مكتب سوريا"، وعليه علم "كتائب الإمام علي" التابعة للحشد الشعبي العراقي، مقاتلين يقر أحدهم بأنهم من هذه الكتائب، وهم يعملون باستخدام جرافة على انتشال جثث الضحايا من تحت الأنقاض.

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كما يظهر الشريط جثث القتلى جراء القصف، الذي قال المقاتل الذي سجل الفيديو إنه نُفّذ من قبل القوات الأمريكية.

هذا وأكدت النائب في البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون، فردوس العوادي، في بيان لها اليوم شن التحالف الدولي غارات ليلة أمس على قوات تابعة للحشد الشعبي في منطقة حدودية مع سوريا، مقرة بأن القصف "الحاقد" أودى بأرواح عشرات المقاتلين.

وحثت النائب حكومة بغداد على اتخاذ موقف حاسم إزاء استهداف التحالف الدولي لعناصر الحشد كجزء لا يتجزأ من المؤسسات الأمنية العراقية، مطالبة مجلس الوزراء بطرد قوات التحالف من البلاد.

وكانت وكالة "سانا" السورية الرسمية قد نقلت عن مصدر عسكري، أن التحالف الدولي استهدف إحدى نقاط الجيش في بلدة الهري جنوب شرق البوكمال، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الحكومية.

وسجّل نشطاء معارضون من "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، ومقره في بريطانيا، سقوط 38 قتيلا على الأقل جراء الهجوم.

من جانبه، نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أدريان رانكين غالاوي، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، شن القوات الأمريكية أو التحالف غارات في المنطقة.

المصدر: وكالات