قاذفات إسرائيلية تغير على 9 أهداف في غزة ردا على الطائرات الورقية

أغارت طائرات إسرائيلية ليلة الاثنين على 9 مواقع في قطاع غزة ردا على إطلاق طائرات ورقية حارقة تسببت باندلاع حرائق في مناطق حدودية محيطة بالقطاع، وفق بيان للجيش الإسرائيلي.

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وقال بيان الجيش الإسرائيلي: "هاجمت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي تسعة أهداف عسكرية على أراضي قاعدتين عسكريتين ومصنع أسلحة لحركة حماس الإرهابية في شمال قطاع غزة".

ولم يعلن الجانب الفلسطيني عن وقوع ضحايا نتيجة هذه الغارات.

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وأوضح الجيش أن "الضربات كانت ردا على إطلاق طائرات ورقية ومتفجرة في اتجاه إسرائيل من غزة.

وذكر مراسل RT أن الطائرات الإسرائيلية قصفت موقع البحرية التابع لكتائب القسام غرب مخيم الشاطئ بصاروخين، كما طال الاستهداف موقع بدر وموقع الواحة.

وقصفت طائرة استطلاع إسرائيلية موقعا في محيط المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

ويتوجه أسبوعيا عشرات الآلاف من الفلسطينيين، منذ أواخر شهر مارس الماضي، إلى حدود قطاع غزة مع إسرائيل، للاحتجاج على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والمطالبة بحق العودة إلى القرى والبلدات والمدن التي هجّرهم منها الإسرائيليون بالقوة. وقتل الجيش الإسرائيلي حتى الآن أكثر من 120 شخصا من الفلسطينيين المحتجين على الرغم من الطبيعة السلمية لاحتجاجاتهم، وبرز سلاح فلسطيني جديد مبتكر في هذه المعركة غير المتكافئة هو الطائرات الورقية المحملة بمواد حارقة التي تحملها الرياح باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتسببت هذه الطائرات الفلسطينية البدائية في إنزال خسائر بملايين الدولارات في مناطق زراعية وغابات واسعة داخل الخط الأخضر.

وأطلق مسلحون فلسطينيون صباح يوم الاثنين 3 صواريخ على جنوب إسرائيل، سقط أحدها داخل قطاع غزة. ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار بالممتلكات.

المصدر:RT+ وكالات

سعيد طانيوس