"الشاباك" يعلن اعتقال 20 فلسطينيا "خططوا لهجمات كبيرة"

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اليوم الأحد، اعتقال خلية تابعة لحركة "حماس" في الضفة الغربية مكونة من 20 شخصا كانت تخطط لهجمات كبيرة في تل أبيب و مدن أخرى.

وقال الشاباك، في بيانه بهذا الصدد: "رصد جهاز الأمن وقوات الدفاع الإسرائيلية والشرطة الإسرائيلية منذ الأشهر الماضية خلية إرهابية تابعة لحماس فريدة من نوعها من حيث حجمها وسعة أنشطتها وعملت في منطقة نابلس".

وذكر جهاز الأمن الإسرائيلي أن قواته اعتقلت في أبريل الماضي 20 عنصرا من الخلية، التي عملت من أكتوبر العام الماضي، وقال إنهم تابعون لـ"حماس"، ومن بين المعتقلين قائدان لهذه المجموعة، وهم معتصم محمد سالم (35 عاما)، وفارس كامل زبيدي (33 عاما).

وزعم البيان أن عمليات الاستجواب مع المعتقلين كشفت أن الخلية "خططت لتنفيذ هجمات في مدن مركزية بإسرائيل" بينها تفجير في تل أبيب وتفجير انتحاري وتفجير قنبلة في القدس وتفجير في مستوطنة إيتامار وعمليات إطلاق نار في "منطقة سامراء" (شمال الضفة الغربية).

كان "الشاباك" أعلن، مطلع الشهر الجاري، اعتقال خلية فلسطينية، ادعى أنها "تلقت توجيهات من إرهابي يسكن في سوريا لاغتيال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو".

والأسبوع الماضي أعلن رئيس "الشاباك"، نداف أرغمان، خلال مؤتمر أمني بالقدس نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجهاز "أحبط منذ بداية العام 2018 حوالي 250 عملية، بما فيها عمليات تفجير وعمليات خطف وإطلاق نار ضد الإسرائيليين".

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية