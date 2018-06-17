هيئة التفاوض السورية المعارضة تنفي حضورها لقاء جنيف المقبل

نفى الناطق باسم هيئة التفاوض السورية، يحيى العريضي، اليوم الأحد، حضور ممثلين عن الهيئة لقاء جنيف المقبل حول سوريا.

وقال العريضي، في تصريح حصري لوكالة "سبوتنيك"، إن الاجتماع لن يضم المعارضة، قائلا: "هذا الاجتماع لهم وليس لنا".

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وحول لائحة الأسماء المرشحة من قبل الهيئة للجنة الدستور، أوضح العريضي أن "الهيئة لم تنته من اللائحة ولا جديد يمكن الحديث عنه حاليا".

ويتوقع أن تعقد روسيا وتركيا وإيران، يومي الاثنين والثلاثاء، مشاورات حول سوريا في جنيف، حيث سيلتقي المبعوث الأممي الخاص للشأن السوري، ستيفان دي مستورا، مع ممثلي الدول الثلاث الضامنة لعملية أستانا​​​.

والجمعة الماضي، قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، إن موسكو لا تستبعد حضور ممثلين عن المعارضة السورية إلى جنيف. وأوضح الدبلوماسي أن لديه معلومات تفيد بأن ممثلي عدد من مجموعات المعارضة المقيمة في أوروبا وتركيا وبعض دول الخليج، أعربوا عن نيتهم الحضور".

المصدر: سبوتنيك + RT