موسكو لا تستبعد مشاركة معارضين سوريين في مشاورات جنيف

لم يستبعد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، مشاركة ممثلي المعارضة السورية في مشاورات تجريها روسيا وتركيا وإيران في جنيف في 18-19 يونيو.

وفي تصريح صحفي قال بوغدانوف، اليوم الجمعة، إن اللقاء المرتقب سيتناول جملة القضايا المتعلقة بالتسوية في سوريا، كما أنه لم يستبعد عقد اتصالات ثنائية أيضا في جنيف.

وتابع: "ما عدا ذلك، سمعت أن ممثلي بعض مجموعات المعارضة (السورية) المقيمة في أوروبا وتركيا وبعض دول الخليج أعربوا عن نيتهم الحضور" إلى جنيف.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن المشاركين في اللقاء سيجرون مشاورات مع المبعوث الدولي الخاص إلى الشأن السوري، ستيفان دي ميستورا، مضيفا أن الأخير ينتظر من المعارضة قوائم من أسماء المرشحين لعضوية اللجنة الدستورية.

وقال بوغدانوف: "لدينا اليوم فرصة جيدة لأن نلتقي جميعنا في جنيف ونجري مع دي ميستورا مثل هذه المشاورات بمشاركة الدول الثلاث الضامنة لعملية أستانا".

بوغدانوف: موسكو تحاور واشنطن وتل أبيب وأطرافا سورية حول المنطقة الجنوبية لخفض التوتر

وأكد الدبلوماسي أن روسيا تجري حوارا بشأن المنطقة الجنوبية لخفض التوتر، مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل وأطراف الأزمة السورية. وقال: "هناك اتصالات ثنائية مع الأردنيين والأمريكيين والإيرانيين، وممثلي حكومة دمشق الشرعية، ومع الجانب الإسرائيلي أيضا، نظرا لوجود أسباب معينة للقلق لديها.. ومع المعارضة (السورية) طبعا".

واتفقت روسيا والأردن والولايات المتحدة، في يوليو 2017، على إنشاء منطقة لخفض التوتر العسكري بجنوب غرب سوريا، تضم محافظات درعا والقنيطرة والسويداء.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أشارت سابقا إلى أن محافظة درعا تشهد سعي المعارضة السورية وتنظيمي "جبهة النصرة" و"داعش" إلى إنشاء كيان ذاتي الحكم بجنوب سوريا، بدعم من الولايات المتحدة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقسيم البلاد.

المصدر: وكالات