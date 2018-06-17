بغداد تحصر الأسلحة الموجودة داخل البلاد في يد الدولة

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن العمل جار على حصر الأسلحة الموجودة داخل البلاد في يد الدولة، مشددا على أهمية إبعاد قوات الأمن عن الخلافات والصراعات السياسية.

وذكر رئيس الحكومة، خلال لقاء عقده بالقيادات الأمنية والعسكرية في مقر قيادة العمليات المشتركة بمناسبة عيد الفطر المبارك، "أن العراق كان قد واجه تحديا وجوديا لكنه خرج منه أقوى وأكثر توحدا".

وجدد العبادي تأكيده على ضرورة حصر جميع الأسلحة الموجودة في البلاد بيد الدولة، مضيفا أن أي سلاح خارج هذا الإطار يعد "سلاح تعدٍ وفوضى".

وقال رئيس الوزراء أن المعركة الثانية التي تخوضها البلاد هي المعركة ضد الفساد، مشيرا إلى ضرورة إبعاد المؤسسات الأمنية عن أي مظاهر للفساد كي تبقى نزيهة وفوق الشبهات، وتابع أن التحقيق يجري في أي شبهة.

وأكد العبادي الدور بالغ الأهمية للمساعي الاستخباراتية في المرحلة المقبلة، فيما يتعلق بملاحقة الخلايا النائمة التابعة لتنظيم "داعش" في داخل البلاد.

المصدر: السومرية نيوز