طهران: سيكون اليمن مستنقعا للمعتدين

دان مستشار رئيس البرلمان الإيراني حسين أميرعبد اللهيان الهجمات العسكرية على مدينة الحديدة اليمنية، محذرا من تفاقم الوضع الإنساني في البلاد.

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وقال عبد اللهيان، اليوم الأحد، إن "اليمن على أبواب كارثة إنسانية في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية السعودية الإماراتية على مدينة الحديدة".

وأضاف: "المعتدون هزموا في ساحة الحرب اليمنية، لكنهم يريدون لليمن أن يستسلم من خلال احتلال ميناء الحديدة وقطع الماء والخبز عن اليمنيين"، وتابع: "المستقبل لليمنيين وسيكون اليمن مستنقعا للمعتدين".

وفي وقت سابق، أعلن مصدر عسكري عن تقدم القوات اليمنية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية شرق مدينة الحديدة الواقعة غرب البلاد، في وقت أعلن فيه الحوثيون أنهم سيطروا على زورق أجنبي قبالة سواحل المدينة.

المصدر: وكالات