اندلاع 17 حريقا في مستوطنات "غلاف غزة" بفعل الطائرات الورقية الفلسطينية

قالت مصادر إسرائيلية إن 17 حريقا شبت، اليوم السبت، في مستوطنات غلاف قطاع غزة بفعل الطائرات الورقية المشتعلة التي يطلقها المتظاهرون الفلسطينيون على الحدود.

ووفق المواقع العبرية فإن حريقا شب في منطقة قرب معبر كرم أبو سالم، ومنطقة كيسوفيم ومعبر إيريز (بيت حانون)، كما جرى إغلاق شوارع في تلك المناطق، منها شارع 232 في منطقة باري. وكان هناك أيضا حريق كبير في منطقة مفعكيم والنقب الغربي.

إقرأ المزيد

وقال مسؤول مكافحة الحريق في إسرائيل، وفق موقع "معاريف"، إن وحدات الإطفاء تعاملت مع أكثر من 400 حريق نجم عنها احتراق 25 ألف دونم منذ بدا المتظاهرون الفلسطينيون إطلاق الطائرات المشتعلة منذ قرابة 3 أسابيع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه ينظر بخطورة إلى تصاعد في إطلاق الطائرات المشتعلة وأنه سيتسمر في العمل في محاولة لوقفها.

إصابة شابين فلسطينيين في استهداف الجيش الإسرائيلي لمطلقي الطائرات الحارقة

وأكدت مصادر إسرائيلية وفلسطينية إصابة شابين فلسطينيين، اليوم السبت، في استهداف الجيش الإسرائيلي لمطلقي الطائرات الحارقة.

وقالت متحدثة عسكرية إسرائيلية لـ"فرانس برس" إن "طائرة" إسرائيلية أطلقت النار قرب مجموعة فلسطينيين كانوا يطلقون بالونات حارقة في اتجاه إسرائيل.

من جانبها، أوردت مصادر أمنية فلسطينية أن طائرة من دون طيار أطلقت نيرانها قرب مجموعة فلسطينيين شرق مخيم البريج في وسط قطاع غزة. وأوضح أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في القطاع، أن اثنين منهما أصيبا بجروح.

وقتل 130 فلسطينيا على الأقل برصاص القوات الإسرائيلية منذ بدء احتجاجات "مسيرات العودة" على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل في 30 مارس.

ونظم الفلسطينيون هذه الاحتجاجات لتأكيد حق اللاجئين بالعودة وكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من عقد.

وأقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، بغالبية كبيرة قرارا يدين إسرائيل بسبب استخدامها القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة حماس. ورفضت الجمعية إدخال تعديل اقترحته الولايات المتحدة يدين حماس لأعمال العنف هذه.

المصدر: أ ف ب