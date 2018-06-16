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قوات إماراتية وسودانية في أريتريا للمشاركة في معركة الحديدة باليمن

أخبار العالم العربي

قوات إماراتية وسودانية في أريتريا للمشاركة في معركة الحديدة باليمن
Reuters Ahmed Jadallah
تدريبات إماراتية - أرشيف
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بالتزامن مع اشتداد المعارك في الحديدة على الساحل الغربي لليمن أفادت وسائل إعلام غريبة بأن قوات يمنية وإماراتية وسودانية ترابط في أريتريا مستعدة لخوض المعركة.

ونقلت شبكة "بي بي سي" البريطانية عن مصدر عسكري إماراتي أن معركة الحديدة تختلف عما شهدته مدينة الموصل العراقية، قائلا: "لن تشاهدوا حالة مثل حالة الموصل (في العراق)، إذ أن الطيران دك جميع مباني المدينة وسواها بالأرض".

يتزامن ذلك مع احتدام المعارك وسط تحذيرات دولية ومحلية من مصير وصف بالكارثي لأكثر من نصف مليون نسمة في الحديدة.

وتقول مصادر طبية في المدينة، الواقعة على بعد 150 كيلومترا جنوب غربي العاصمة صنعاء، إن عشرات المدنيين قتلوا منذ بدء العملية العسكرية يوم الأربعاء الماضي، فيما أطلق المستشفى الرئيسي في المدينة نداء استغاثة للتبرع بالدم.

كما نقلت "بي بي سي" عن مصادر في التحالف العربي لم تسمها بأن  الإمارات تنشر في قاعدتها العسكرية بأريتريا قوات وطائرات "F-16" وطائرات عسكرية أخرى يعتقد أنها ستشارك في الحملة العسكرية على الحديدة.

إلى ذلك أعلنت قوات الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي اليوم السبت السيطرة على مطار الحديدة.

المصدر: بي بي سي

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