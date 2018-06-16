 
مباشر

الحريري من روسيا إلى السعودية لتهنئة الملك سلمان

أخبار العالم العربي

الحريري من روسيا إلى السعودية لتهنئة الملك سلمان
واس
رئيس الوزراء اللبناني المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kdn2

التقى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، أمس الجمعة، في قصر الصفا بجدة، رئيس الوزراء اللبناني المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري.

إقرأ المزيد
سيلفي للحريري مع بوتين ومحمد بن سلمان

وتأتي زيارة الحريري للمملكة في إطار استقبال العاهل السعودي للمهنئين بعيد الفطر في أول أيامه، بحسب ما ذكره حساب وزارة الخارجية السعودية على "تويتر".

يذكر أن الحريري عاد من روسيا عقب حضوره حفل افتتاح بطولة كأس العالم يوم الخميس، التي خسر في افتتاحها المنتخب السعودي أمام منتخب روسيا بخماسية نظيفة.

والتقى رئيس الوزراء اللبناني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين وبحث معه الوضع في المنطقة وقضية عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا