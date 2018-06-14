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سيلفي للحريري مع بوتين ومحمد بن سلمان

أخبار العالم العربي

سيلفي للحريري مع بوتين ومحمد بن سلمان
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تدوالت وسائل التواصل الاجتماعي صورا لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري التقطها بطريقة "سيلفي" مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وحضر رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2018 بين روسيا الدولة المضيفة والسعودية، مباشرة في ملعب لوجينكي الروسي حيث تجري المباراة.

وكان الحرير وصل الى موسكو منتصف ليل الثلاثاء لحضور مونديال روسيا 2018.

المصدر: مواقع تواصل اجتماعي 

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