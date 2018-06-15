الرئيس السيسي يزور أبناء ضحايا الهجمات المسلحة (صور)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن التجمع والاحتفال اليوم بعيد الفطر، يعدان رسالة مفادها أن مصر "لم ولن تنسى أبناء وبنات شهداء الوطن أو مصابيها".

وقال الرئيس السيسي في كلمة له خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك مع أبناء وأسر شهداء مصر، إن "هؤلاء الشباب قدموا أرواحهم فداء للوطن ومن أجل أن يعيش 100 مليون في أمان وسلام"، وتابع قائلا "الله وحده هو من سيكافىء هؤلاء الشهداء على هذا الأمر".

وأضاف الرئيس السيسي أنه "كان ينتظر هذا اليوم منذ فترة للاحتفال وسط أبناء الشهداء"، متمنيا أن "يكون قد أدخل جزءا من البهجة والسعادة إلى قلوبهم".​

المصدر: وكالات