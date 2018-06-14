أول رد رسمي للمغرب على تصويت السعودية في انتخابات مستضيف كأس العالم 2026

أعرب وزير الرياضة المغربي، رشيد الطالبي العلمي، عن أسفه لتصويت السعودية ضد ملف بلاده خلال انتخابات مونديال 2026، واصفا إياه بالخيانة.

وأكد العلمي، في تصريح صحفي تم تعميمه على بعض وسائل الإعلام، اليوم الخميس، "أسف بلاده العميق للخيانة التي تعرض لها من طرف بعض الأشقاء العرب، بمناسبة التصويت على ملف ترشيحه لاحتضان كأس العالم لعام 2026".

ولفت إلى أن بلده عازم "على إنجاز المشاريع التي تقدم بها في ملف ترشيحه الأخير الذي تميز بالتنافس الشريف والمنضبط الذي يراعي ويحترم قيم وأخلاقيات كرة القدم، بالرغم من التشويش الذي تعرض له وللأسف من قبل بعض الأصدقاء العرب".

وأضاف: "بتعليمات من العاهل المغربي محمد السادس، سيتقدم المغرب بترشيحه لاحتضان كأس العالم لعام 2030".

وذكر وزير الرياضة المغربي بموقف قطر الذي عبر عنه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، "أثناء الاتصال الهاتفي الذي أجراه معه العاهل المغربي في وقت سابق اليوم".

بدوره، تأسف مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، لعدم تصويت دولة عربية شقيقة لصالح ملف المغرب الذي خسر تنظيم بطولة كأس العالم لعام 2026 في مواجهة الملف المشترك بين أمريكا وكندا والمكسيك.

وقال الخلفي، اليوم الخميس في الندوة الصحافية التي عقدها عقب المجلس الحكومي، في العاصمة الرباط، إن "المغرب خاض منافسة شرسة والتزم بالقواعد الأخلاقية"، موضحا أن المملكة قدمت ملفا تمكن من تجاوز العديد من الشروط التي توقع البعض عدم الوفاء بها.

وفي هذا الصدد أكد الخلفي أن "هنالك تعليمات ملكية من أجل تقديم ملف الترشح لسنة 2030"، مسجلا أن "المغرب مصمم وسيعمل على إنجاز المشاريع التي أعلنها في ملف الترشيح".

وفي وقت بدت واضحة إشادة الحكومة بالمجهود الذي بذل على مستوى إعداد الملف، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن "الدول التي ساندت الملف المغربي على مستوى القارة الأفريقية بلغت 40 بلدا"، مشددا على أن "هذا أمر يجب تثمينه، وهو رصيد للمغرب".

وبخصوص الدول التي لم تساند ملف المغرب، قال الوزير الخلفي وهو يجيب عن أسئلة الصحافيين: "هذا أمر مؤسف، ولكن سنواصل العمل لأننا ننظر للمستقبل".

وزاد المسؤول الحكومي: "ينبغي أن نتوقف عند بلاغ الديوان الملكي بعد المكالمة مع أمير دولة قطر"، مضيفا: "الملك دعم هذا الملف، والمغرب معبأ للعمل في هذا الاتجاه، لأن القضية مرتبطة بربح رهانات كما فعلنا سابقا".

وحصل الملف المغربي في انتخابات مستضيف كأس العالم لكرة القدم 2026 للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على 65 صوتا فقط، مقابل 134 لصالح الملف الثلاثي الأمريكي المكسيكي الكندي.

وصوتت السعودية والإمارات والبحرين والكويت والأردن ولبنان والعراق لمصلحة الملف الثلاثي بحسب نتائج التصويت التي أعلنها "الفيفا"، فيما فضلت باقي الدول العربية الأخرى دعم الملف المغربي.

المصدر: وسائل إعلام مغربية