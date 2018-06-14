نيبينزيا: مجلس الأمن الدولي أكد تمسكه بالحل السياسي في اليمن

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن أعضاء مجلس الأمن الدولي أكدوا تمسكهم بالحل السياسي في اليمن.

وقال نيبينزيا في أعقاب جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن حول الأزمة اليمنية، اليوم الخميس، أن "أعضاء مجلس الأمن يواصلون متابعة الأحداث في اليمن باهتمام"، مضيفا أنهم جددوا التأكيد على دعمهم لصياغة حل سياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء النزاع في البلاد.

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وذكر المندوب الروسي أن أعضاء مجلس الأمن أجمعوا على القلق إزاء المخاطر الخاصة بالوضع الإنساني في اليمن، كما أكدوا على ضرورة أن يبقى ميناء الحديدة وميناء الصليف مفتوحين.

وكذلك جدد أعضاء مجلس الأمن الدعوة إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالتسوية في اليمن، بما في ذلك القرار رقم 2216، الذي يحظر توريدات السلاح للحوثيين. كما دعا مجلس الأمن كافة أطراف النزاع إلى مراعاة التزاماتها بالقانون الإنساني الدولي، وأكد دعمه للمبعوث الأممي الخاص مارتين غريفيثس.

المصدر: تاس