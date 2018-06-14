مجلس الأمن يعقد اجتماعا عاجلا لبحث هجوم التحالف العربي على الحديدة

أكدت مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اليوم الخميس اجتماعا لإجراء مشاورات عاجلة بخصوص هجوم التحالف العربي بقيادة السعودية على ميناء الحديدة اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن دبلوماسيين قولهم إن الجلسة ستعقد في الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت غرينيتش بطلب من بريطانيا، وستكون ثاني اجتماع لمجلس الأمن خلال الأسبوع الجاري حول مستجدات الأزمة اليمنية.

من جانبه، كان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون قد شدد في بيان له على ضرورة ألا تؤثر العملية العسكرية، التي تقودها القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتحالف العربي، على تدفق البضائع والمساعدات عبر الميناء الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر.

ووصف عميد الدبلوماسية البريطانية استمرار تدفق الإمدادات الغذائية والوقود والمواد الطبية إلى اليمن بأنه أمر حيوي، مضيفا أن التحالف أكد له مراعاته المخاوف الإنسانية في خطط عملياته.

ودعا جونسون الحوثيين إلى الامتناع عن تعريض منشآت الميناء للخطر أو عرقلة نقل المساعدات الإنسانية.

المصدر: أ ف ب