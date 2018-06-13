مقتل أربعة جنود إماراتيين في اليمن

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة في الإمارات مقتل 4 من جنودها في العمليات العسكرية للتحالف العربي في اليمن.

وقالت الإمارات إن القتلى الأربعة هم الملازم أول بحري خليفة سيف سعيد الخاطري، والوكيل/1 علي محمد راشد الحساني، والرقيب خميس عبد الله خميس الزيودي، والعريف/1 عبيد حمدان سعيد العبدولي.

وقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية تعازيها لذوي الجنود ومواساتها.

المصدر: وام