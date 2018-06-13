مقتل أربعة جنود إماراتيين في اليمن
Reuters
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أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة في الإمارات مقتل 4 من جنودها في العمليات العسكرية للتحالف العربي في اليمن.
وقالت الإمارات إن القتلى الأربعة هم الملازم أول بحري خليفة سيف سعيد الخاطري، والوكيل/1 علي محمد راشد الحساني، والرقيب خميس عبد الله خميس الزيودي، والعريف/1 عبيد حمدان سعيد العبدولي.
وقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية تعازيها لذوي الجنود ومواساتها.
#القيادة_العامة_للقوات_المسلحة تعلن استشهاد أربعة من جنودها البواسل أثناء تأديتهم واجبهم الوطني— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) June 13, 2018
في #عملية_إعادة_الأمل ضمن #قوات_التحالف_العربي الذي تقوده #السعودية لدعم الشرعية في #اليمن.#وامpic.twitter.com/C8GQ2GpYsF
المصدر: وام
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