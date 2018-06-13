موسيقي روسي يعزف نشيد مصر الوطني على القيثارة
عزف الموسيقي الروسي ألكسندر بولداتشيف النشيد الوطني المصري على آلة القيثارة قبيل انطلاق مباريات كأس العالم بكرة القدم، والتي ستقام في روسيا يوم غد.
وانتشر المقطع المصور بسرعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يعتزم بولداتشيف تعلم الأناشيد الوطنية للبلدان الأخرى، المشاركة في البطولة الكروية في روسيا.
Welcome! أهلا وسهلا! Добро пожаловать! Today I'm starting a new #challenge: #fifamusic2018 to support all the teams, which are coming to Russia for the #worldcup2018 -------- Everyday I will record on my instrument one national anthem. Join me! -------- Record on any instrument or sing the national anthem of your choice and let your friends and all the World enjoy it! Don't forget hashtag #fifamusic2018 -------- Music unites the humanity and now we need to support understanding between the people more then ever! -------- Good luck #Egypt! First game going to be on 15th in Ekaterinburg! -------- Всем прекрасного настроения и увидимся в России! Good luck! #fifamusicegypt @fifaworldcup #fifa #fifa2018 #fifa18 #sport #football #soccer #russia #чм2018 #чм18 #спорт #футбол #россия #harp #арфа #music #anthem #countries #tolerance #unity #понимание #musicchallenge #musicvideo #homerecording
ويشارك المنتخب الوطني المصري في بطولة كأس العالم لكرة القدم لأول مرة منذ 28 عاما، حيث سيلعب في المجموعة الأولى بالإضافة إلى منتخبات روسيا والسعودية وأوروغواي.
وتجري المنافسات في 11 مدينة روسية في الفترة من 14 يونيو ولغاية 15 يوليو المقبل، بمشاركة 32 بلدا.
المصدر: تاس