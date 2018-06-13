موسيقي روسي يعزف نشيد مصر الوطني على القيثارة

عزف الموسيقي الروسي ألكسندر بولداتشيف النشيد الوطني المصري على آلة القيثارة قبيل انطلاق مباريات كأس العالم بكرة القدم، والتي ستقام في روسيا يوم غد.

وانتشر المقطع المصور بسرعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يعتزم بولداتشيف تعلم الأناشيد الوطنية للبلدان الأخرى، المشاركة في البطولة الكروية في روسيا.

ويشارك المنتخب الوطني المصري في بطولة كأس العالم لكرة القدم لأول مرة منذ 28 عاما، حيث سيلعب في المجموعة الأولى بالإضافة إلى منتخبات روسيا والسعودية وأوروغواي.

وتجري المنافسات في 11 مدينة روسية في الفترة من 14 يونيو ولغاية 15 يوليو المقبل، بمشاركة 32 بلدا.

المصدر: تاس