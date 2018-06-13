أبرز تصريحات الحريري بعد لقائه بوتين

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بعد لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين اليوم أنه بحث معه الوضع في المنطقة وقضية عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم.

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وقال الحريري إنه بحث مع الرئيس بوتين مسألة اللاجئين السوريين في لبنان وعودتهم إلى سوريا، ومساعدة روسيا في هذا الشأن.

وأضاف أن الجانبين توقفا عند القانون رقم 10 الذي أصدرته الحكومة السورية في أبريل الماضي، واعتبر الحريري أنه لا بد من توضيح أكبر لهذا القانون وحثّ الحكومة السورية على شرح هذا الموضوع بشكل أفضل، لكي لا يوحى بأن اللاجئين في لبنان لا يحق لهم العودة إلى سوريا.

وأشار إلى أن حقوق النازحين السوريين في بلادهم يجب أن تكون دائمة وألا ينتزع أحد هذه الحقوق منهم.

وفي رده على سؤال حول طول أمد تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، أوضح الحريري أنه ليس خائفا من تأجيل أو تأخير تشكيل الحكومة، مشيرا إلى طموح بعض الفرقاء السياسيين لأن تكون لديهم حصصهم، مؤكدا أنه "علينا ألا نفكر بالحصص بل بالإنتاجية وما يمكننا أن نفعله".

وبشأن مونديال روسيا 2018، أكد رئيس الوزراء اللبناني أنه تاريخيا كان يشجع البرازيل، مضيفا: "لكن إذا كانت هناك دولة عربية مشاركة فنحن بالتأكيد مع الدول العربية".

أبرز ما جاء في تصريح الرئيس سعد الحريري بعد لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين #روسيا٢٠١٨@KremlinRussia_Epic.twitter.com/FJUNC9dBew — Saad Hariri (@saadhariri) 13 июня 2018 г.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام