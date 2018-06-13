 
مباشر

دي ميستورا يعلن عن اجتماع لمناقشة تشكيل اللجنة الدستورية السورية

أخبار العالم العربي

دي ميستورا يعلن عن اجتماع لمناقشة تشكيل اللجنة الدستورية السورية
AFP Yuri KADOBNOV
ستيفان دي ميستورا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kd5v

أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أن مسؤولين كبارا من روسيا وإيران وتركيا سيلتقون في جنيف 18 و 19 يونيو الجاري للتشاور حول تشكيل اللجنة الدستورية السورية.

وقال دي ميستورا في بيان إنه سيدعو دولا أخرى لإجراء مناقشات حول الموضوع في الوقت المناسب.

وكان المبعوث الأممي قد تم تكليفه لاختيار أعضاء اللجنة، التي من المتوقع أن تعيد كتابة الدستور السوري، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات جديدة كجزء من الإصلاح السياسي لفترة ما بعد الحرب.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زار 18 مدينة عالمية وجعل 29 نجما ينفخون في كرة قدم فارغة لدعم المغرب!