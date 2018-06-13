دي ميستورا يعلن عن اجتماع لمناقشة تشكيل اللجنة الدستورية السورية
AFP Yuri KADOBNOV
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أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أن مسؤولين كبارا من روسيا وإيران وتركيا سيلتقون في جنيف 18 و 19 يونيو الجاري للتشاور حول تشكيل اللجنة الدستورية السورية.
وقال دي ميستورا في بيان إنه سيدعو دولا أخرى لإجراء مناقشات حول الموضوع في الوقت المناسب.
وكان المبعوث الأممي قد تم تكليفه لاختيار أعضاء اللجنة، التي من المتوقع أن تعيد كتابة الدستور السوري، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات جديدة كجزء من الإصلاح السياسي لفترة ما بعد الحرب.
المصدر: وكالات
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