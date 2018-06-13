"الذئب الهداف" يستقبل الحريري لحظة وصوله إلى موسكو
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تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صور وصول رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى موسكو للمشاركة في افتتاح مونديال روسيا 2018.
وكان في استقبال الحريري سفير لبنان في روسيا شوقي أبو نصار وعدد من الدبلوماسيين إضافة لـ"الذئب الهداف" الذي يمثل شعار المونديال.
الرئيس سعد الحريري خلال وصوله الى موسكو مساء أمس#WorldCup@SaadHariripic.twitter.com/qdffm96ukp— Blue Force (@futuremovement) 13 июня 2018 г.
المصدر: مواقع نت
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