العراق.. القضاء يصدر أوامر باعتقال 20 شخصا لصلتهم بتفجير مدينة الصدر

أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأربعاء، أوامر باعتقال 20 شخصا لصلتهم بالتفجير المزدوج الذي طال مدينة الصدر منتصف الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم المجلس عبد الستار بيرقدار في بيان، إن "القضاء والأجهزة المختصة اتخذت الإجراءات القانونية المناسبة فيما يتعلق بانفجار أكداس الأسلحة في مدينة الصدر وأصدرت مذكرات قبض بحق 20 متهما، في حين تم توقيف 6 متهمين بجريمة حرق الأجهزة الخاصة بالانتخابات".

وأشار المتحدث إلى أن "مجلس القضاء والأجهزة والمحاكم التابعه له لا تحتاج توجيها أو دعوة من أية جهة أو شخص للقيام بمهامها كونها مستقلة دستوريا عن الجهات الأخرى".

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ولفت إلى أن إجراءات المحاكم في التحقيق بخصوص مختلف الجرائم تستوجب السرية والدقة، موضحا أنه لا يمكن نشرها في وسائل الإعلام خصوصا في مراحل التحقيق الأولى بعكس النشاطات السياسية للسلطات الأخرى.

وقتل 10 أشخاص وأصيب 19 آخرون منتصف الأسبوع الماضي بانفجار لأكداس من العتاد وقع قرب حسينية في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، كما أدى الانفجار إلى انهيار أجزاء من بعض المباني القريبة.

المصدر: "السومرية نيوز"