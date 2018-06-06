قتلى وجرحى في انفجار مزدوج في مدينة الصدر ببغداد

أفاد مصدر أمني عراقي، بوقوع انفجار مزدوج قرب حسينية في مدينة الصدر شرقي بغداد، فيما ذكرت مصادر أخرى أن الحادث نجم عن انفجار كدس للعتاد.

وقال المصدر: إن "انفجارا مزدوجا هز، مساء اليوم، مدينة الصدر قرب حسينية شرقي بغداد".

وأضاف، أن "عبوتين ناسفتين انفجرتا بشكل مزدوج بالقرب من حسينية بقطاع 10 في مدينة الصدر شرقي بغداد، ما أدى إلى سقوط ضحايا نتيجة الانفجار".

من جهته، أكد مراسلنا في بغداد: إن "انفجار أخر وقع بمدينة الصدر، في حين تضاربت الأنباء حول طبيعة الانفجارات ما بين سيارة ملغمة وبين سقوط صواريخ".

وأضاف، "قتل 10 واصيب 19 أخرين بالانفجار، كما أدى إلى انهيار أجزاء من بعض البيوت القريبة نتيجة شدة الانفجار".

من جانبه دعا نائب رئيس اللجنة الأمنية بمجلس محافظة بغداد محمد الربيعي، كافة القوات الأمنية إلى إغلاق منطقة الكرادة ومداخلها والمناطق المكتظة بالسكان والمتبضعين مع اقتراب عيد الفطر المبارك، عازيا السبب إلى منع حصول أي خروقات خلال هذه الأيام.

وقال الربيعي: إن "هنالك خشية لدينا من تكرار سيناريوهات الأعوام السابقة من استهداف الجماعات الإرهابية للمناطق المكتظة بالسكان خلال فترات الذروة للتسوق مع اقتراب الأعياد والمناسبات ومن بينها وأكثرها تعرضا لمثل هذه الخروقات هي منطقة الكرادة التي دفع أبناءها مئات الأبرياء بين شهيد وجريح".

وأضاف، "تفجيرات اليوم الإرهابية في مدينة الصدر هي مؤشر واضح على نشاط الجماعات الإرهابية بالعشر الأواخر من رمضان وتصاعد وتيرة تلك العمليات مع اقتراب أيام العيد".

وشدد المسؤول العراقي على "ضرورة التشدد بالتفتيش لضمان عدم حصول أية خروقات أمنية تعكر صفو أفراح المواطنين بهذه الأيام المباركة".

المصدر: RT + وكالات