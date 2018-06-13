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الحوثيون يعلنون إحباط عملية إنزال بحري للتحالف العربي قبالة الحديدة

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون إحباط عملية إنزال بحري للتحالف العربي قبالة الحديدة
Reuters Mohammed Huweis
محمد علي الحوثي (صورة أرشيفية)
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أعلن القيادي في صفوف الحوثيين محمد علي الحوثي، أن قوات تابعة لجماعته أحبطت إنزالا بحريا لقوات تابعة للتحالف العربي قبالة سواحل الحديدة.

وقال القيادي الحوثي اليوم الأربعاء، إن البارجة استهدفت بصاروخين بحريين وتصاعد الدخان منها، موضحا أن بارجة أخرى تابعة للتحالف تراجعت بعد اشتعال النيران في البارجة المستهدفة قبالة سواحل الحديدة.

وأشار الحوثي إلى أن البارجتين كانتا تحاولان تنفيذ عملية إنزال بحري لقوات تابعة للتحالف على سواحل الحديدة.

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الجيش اليمني يبدأ معركة الحديدة بغطاء من التحالف العربي

وبدأ الجيش اليمني وبإسناد من التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم هجوما على مدينة الحديدة، في معركة تعتبر الأصعب في الحرب المستمرة في اليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ويأتي الهجوم بعد انتهاء مهلة حددتها الإمارات للحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء، لتسليم ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتهم.

المصدر: وكالات

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