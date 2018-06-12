تركيا تسلم 100 لاجئ لكردستان العراق

أكد مصدر في معبر إبراهيم الخليل الحدودي بين تركيا وكردستان العراق، أن أنقرة سلمت لسلطات الإقليم أكثر من 100 لاجئ عراقي كانوا معتقلين لديها.

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه إن "السلطات التركية سلمت أكثر من 100 لاجئ عراقي بينهم نساء وأطفال للجهات المعنية في معبر إبراهيم الخليل".

وأضاف، أن "السلطات التركية اعتقلت هؤلاء اللاجئين على حدودها مع اليونان، وهناك المئات من العراقيين اللاجئين ما زالوا معتقلين في سجون تركيا".

وتشير مصادر "اتحاد اللاجئين العراقيين"، إلى أن أكثر من 240 ألف شخص هاجروا من العراق وإقليم كردستان خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ولقي أكثر من 300 شخص منهم مصرعهم قبل وصولهم إلى أوروبا.

المصدر: وكالات