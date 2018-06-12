بالصور.. العراق يتسلم دفعة ثانية من مقاتلات T- 50 الكورية الجنوبية

أعلنت قيادة القوة الجوية العراقية، تسلمها الدفعة الثانية من طائرات T-50 الكورية الجنوبية، مشيرة إلى أنها حصلت على ست من هذه المقاتلات.

وأكد قائد القوة الجوية الفريق الركن أنور حمه أمين في وقت سابق، أن المقاتلات من هذا النوع، تعتبر من الطائرات الحديثة جدا، إذ أنها مزودة بأجهزة دقيقة ومعدات استطلاع وأسلحة تصويب غاية في الدقة.

المصدر: وكالات