العاهل السعودي يرسل سفينة مساعدات لـ50 ألف سوداني

وصلت إلى ميناء بورتسودان سفينة إغاثية تحمل 458 طنا من المساعدات الغذائية والطبية للسودان، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتم تسيير الباخرة تنفيذا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وبإشراف عبد الله الربيعة مستشار الديوان الملكي المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة.

وجاء في بيان للمركز: "وفقا للآليات المتبعة في المركز لتنفيذ مثل هذه المبادرات الإنسانية، ستوزع السلال الغذائية والمواد اللوجستية في ولايتي البحر الأحمر وشمال كردفان".

الباخرة تحمل على متنها 458 طنا من المساعدات الإنسانية، ويبلغ إجمالي عدد المستفيدين 50 ألفا في جميع الولايات السودانية. pic.twitter.com/Cypxz8RP59 — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) ١٠ يونيو ٢٠١٨



وأضاف: "وفيما يتعلق بالمواد الطبية، سيتم توزيعها على 40 مركزا صحيا و15 وحدة صحية في كافة الولايات السودانية"، على أن تفيد 50 ألف سوداني في عموم البلاد.

المصدر: سبق