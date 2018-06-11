بومبيو: تحدثنا مع قادة إماراتيين ونتابع الوضع في الحديدة عن كثب

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده تتابع عن كثب ما يحيط بمدينة الحديدة الساحلية في اليمن، مشيرا إلى أنه تحدث مع قادة إماراتيين بهذا الصدد.

وأضاف بومبيو في بيان عنه اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة دعت الأطراف المتحاربة في اليمن للعمل مع الأمم المتحدة لإنهاء الصراع المستمر هناك منذ أكثر من ثلاث سنوات بين الحوثيين، والقوات اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي والمدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية ومشاركة الإمارات.

وشهدت المنطقة المحيطة بميناء الحديدة الاستراتيجي تصعيدا للقتال مطلع الأسبوع، حسب مصادر عسكرية مختلفة، وسط ترجيح جهات متعددة احتمال تحضير التحالف العربي للزحف على المدينة.

المصدر: رويترز