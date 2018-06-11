ليبيا تطلق سراح رموز نظام القذافي!

أكد مصدر أمني ليبي قرب الإفراج عن عدد من السجناء السياسيين في طرابلس وبنغازي من بينهم مسؤولين بارزين في نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وقال المصدر الأمني لـ"بوابة الوسط" إن قرار إخلاء سبيل المسؤولين من السجون "تم بالتنسيق مع مكتب النائب العام"، موضحا أن بين الذين سيفرج عنهم رئيس جهاز الأمن الخارجي في نظام القذافي أبوزيد دوردة.

وأمس الأحد قال مصدر مسؤول بوزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني لوكالة أنباء "شينخوا" إن "مكتب النائب العام يجهز قائمة تضم عددا من رموز القذافي الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، وسيتم الإفراج عنهم خلال الأيام المقبلة، وذلك لأسباب تتعلق بحالتهم الصحية".

وأشار إلى أن "عدد الذين سيفرج عنهم بموجب القائمة ربما يتجاوز 10 أشخاص، يتقدمهم أبو زيد دوردة أحد أبرز قيادات نظام القذافي والذي صدر بحقه حكم قضائي".

على صعيد متصل، دعا أهالي منطقة المحجوب بمدينة مصراتة من أعيان وحكماء وذوي القتلى والجرحى والمفقودين إبان ثورة 17 فبراير عام 2011، لإطلاق سراح "أنصار النظام السابق"، القابعين في سجون "المدينة وغيرها ممن لم يثبت تلطخ أياديهم بدماء الليبيين إبان الثورة".

كما طالب أهالي المحجوب في بيان جهات الدولة الليبية من مديرية الأمن والمحاكم المختصة وإدارة السجون، والمحكمة العليا بإخلاء سبيل هؤلاء السجناء، موضحين دعمهم "لعودة جميع النازحين والمهجرين بالداخل والخارج إلى مدنهم وقراهم".

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وكانت محكمة استئناف طرابلس أصدرت في يوليو 2015 أحكاما بحق 37 شخصا من رموز نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، تراوحت بين الإعدام والمؤبد والسجن من 5 إلى 12 عاما.

المصدر: وكالات