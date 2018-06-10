المغرب ينشر مشفى ميدانيا في غزة

وصل قطاع غزة الليلة الماضية مستشفى ميداني مغربي بكامل طواقمه الطبية، ضمن قافلة مساعدات إنسانية أرسلها المغرب عبر معبر رفح البري.

وقال السفير المغربي لدى مصر أحمد التازي الذي رافق القافلة إلى غزة، إن "17 طائرة حملت مساعدات إنسانية من المغرب إلى قطاع غزة مرورا بمصر"، موضحا أن المستشفى يأتي كمبادرة ملكية من العاهل المغربي الملك محمد السادس، للفلسطينيين في القطاع.

وأضاف أن "القافلة حملت مواد غذائية وأدوية ومستشفى عسكري طبي تخصصي، تضم مجموعة من الأطباء والممرضين والممرضات والطاقم الفني الذي سيدير المستشفى"

#صور..وصول وفد مغربي لقطاع غزة عبر معبر رفح مكون من 165 شخص ترافقهم 13شاحنة تحمل مستشفى ميداني. pic.twitter.com/hZ3SEMs7jW — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) ٨ يونيو ٢٠١٨

فيما ذكر الطبيب المسؤول في المستشفى العقيد أحمد أبو نعيمة أن المستشفى يحوي 13 طبيبا و21 ممرضا وطاقما إداريا وتقنيا، بالإضافة إلى 30 سريرا، ويختص في جراحة الأحشاء وطب العيون والأنف والحنجرة وطب الأطفال.

المصدر: RT