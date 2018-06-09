الحرس الثوري الإيراني يعلن تصفية 9 متسللين من العراق

أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه قتل تسعة متسللين في عملية أمنية شمال غرب البلاد قرب الحدود مع العراق، خططوا لشن هجوم في إيران.

وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان إن "متشددين خططوا في شمال العراق لشن هجوم قبل عبور الحدود إلى إيران يوم الجمعة.. تلقى أفراد الفريق الإرهابي أوامر من قيادات المجموعات الإرهابية في شمال العراق وكانت لديهم خطط محكمة لتنفيذ أعمال إرهابية بعد التسلل" إلى البلاد.

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وأضاف البيان أن الحرس الثوري لم يتكبد خسائر في صفوفه في العملية التي شهدتها مدينة أشنويه في شمال غرب إيران.

المصدر: رويترز