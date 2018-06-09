قتيل وعدد من الجرحى بتفجير في ديالى شرقي العراق

أفادت مصادر أمنية عراقية بسقوط قتيل واحد على الأقل وإصابة 8 آخرين مساء اليوم بتفجير في بلدة الخالص بمحافظة ديالى شرق العراق.

وذكرت المصادر أن التفجير تم بعبوة ناسفة، مستهدفا سوقا شعبية وسط البلدة.

وكان مصدر في الجيش العراقي قد أعلن أمس مقتل امرأة وإصابة 14 شخصا بينهم نساء وأطفال في وقت متأخر بتفجير عبوة في مدينة كركوك شمال البلاد.

وأضاف أن العبوة انفجرت قرب مسجد في سوق مزدحمة عند المساء ذروة التسوق في رمضان، كما انفجرت عبوة ثانية قرب مقهى وأصابت رجلا هناك.

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المصدر: رويترز

علي جعفر