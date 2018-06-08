سقوط ضحايا بتفجيرين في كركوك شمال العراق

أفادت مصادر أمنية وطبية، بسقوط ضحايا مساء اليوم الجمعة جراء تفجيرين استهدفا مدينة كركوك شمالي العراق.

وقالت المصادر إن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب 14 آخرون عندما انفجرت عبوة ناسفة محلية الصنع في منطقة سوق مزدحمة في المساء وهو وقت ذروة التسوق في رمضان.

وأضافت المصادر أن عبوة ناسفة ثانية انفجرت في منطقة أخرى بالمدينة لكن لم تعرف بعد حصيلة الضحايا الذين سقطوا بسببها.

المصدر: وكالات