ائتلاف علاوي يوضح تفاهمات التحالف مع الصدر والحكيم

أصدر ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي توضيحا بشأن "التفاهمات" التي أجراها مع ائتلاف سائرون وتيار الحكمة لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر.

وقال المكتب الإعلامي للائتلاف بهذا الصدد: "وسائل الإعلام تناقلت وثيقة مسربة لتفاهمات أولية بين ائتلافنا وائتلاف سائرون وتيار الحكمة، على أنها إعلان لتشكيل تحالف بين الائتلافات الثلاثة، وهي المبادئ الأساسية التي تؤمن بها تلك القوائم والتي لا بد من توافرها في أي تحالف سياسي يتشكل عنه الكتلة النيابية الأكبر".

وأضاف: "لدى ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي وكذلك السيد مقتدى الصدر والسيد عمار الحكيم تفاهمات مع أغلب القوائم والائتلافات الفائزة في الانتخابات وضمنها النصر والفتح ودولة القانون والحزب الديمقراطي الكردستاني والقرار، وتأسيس التحالف سيكون بمساهمة جميع الراغبين بتأسيسه".

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وأشير في البيان إلى أن "ائتلاف الوطنية"، حريص على أن تتم التفاهمات مع جميع الأطراف في العملية السياسية، وأن الائتلاف لن يحيد عن تحقيق المصالحة الوطنية التي يرى أنها "المسار الأمثل لإنقاذ البلاد من الانزلاق مرة أخرى نحو المحاصصة المقيتة".

يذكر أنه أعلن مساء الخميس 7 يونيو الجاري في بغداد عن التوصل إلى اتفاق لتشكيل تحالف بين "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر، و"الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، و"الوطنية" برئاسة إياد علاوي لتكوين أكبر تكتل برلماني.

المصدر: وكالات