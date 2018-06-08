الطيران المدني الكويتي يرد على وصف تصنيف دولي مطار البلاد بالأسوأ عالميا
Reuters
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نقلت "الجريدة" الكويتية عن الإدارة العامة للطيران المدني في الدولة قولها إن التصنيف الذي قيّم مطار الكويت على أنه الأسوأ عالميا، تجاري بحت ولا يخضع للمعايير الدولية.
وأفادت الصحيفة بأن الحساب الرسمي للطيران المدني الكويتي في تويتر، لفت إلى أن تقريرا أصدرته المنظمة الدولية للطيران المدني مؤخرا، قال إن مطار الكويت حقق نتائج قياسية في معايير السلامة الدولية العام الماضي.
وكان تقرير صدر أمس الأول عن وكالة بلومبيرغ، أدرج مطار الكويت في المرتبة 141 والأخيرة عالميا، وذلك بعد أن منحه 5.4 نقاط استنادا إلى تقرير شركة "AirHelp " حول أسوأ مطارات العالم وأفضلها للعام الجاري.
المصدر: الجريدة
محمد الطاهر
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