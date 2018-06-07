عالميا.. أفضل مطار في قطر.. والأسوأ في الكويت!

نشرت وكالة "بلومبرغ" أمس الأربعاء تصنيفا لأسوأ وأفضل المطارات في العالم للعام 2018، والمفاجئ أن مطار الكويت الدولي تذيل القائمة.

وذكرت الوكالة أن مطار الكويت الدولي احتل المرتبة الـ141 عالميا، حيث حصل على 5.4 نقطة، وذلك استنادا لتقرير شركة "AirHelp"حول أسوأ وأفضل المطارات في العالم للعام الحالي.

أما مطار حمد الدولي في قطر فقد احتل المرتبة الأولى عالميا وفقا لتصنيف "AirHelp"، واعتبر موقع "Business Insider" فوز مطار حمد بالتصنيف ليس بالأمر الغريب، حيث أن تكلفة بنائه بلغت 16 مليار دولار واستغرق عقدا من الزمن.

وقامت "AirHelp" بتحليل جودة الخدمة، والأداء، وآراء المسافرين عبر الإنترنت لـ141 مطارا حول العالم.

وفيما يلي قائمة بأسوأ المطارات في العالم لعام 2018:

1. مطار الكويت الدولي، الكويت: 5.4 نقطة

AP

2. مطار لندن ستانستيد، المملكة المتحدة: 5.53 نقطة

3. مطار ليون سانت اكسوبيري، فرنسا: 5.78 نقطة

4. باريس أورلي، فرنسا: 5.83 نقطة

AFP

5. مطار ستوكهولم بروما، السويد: 5.91 نقطة

6. مطار مانشستر، المملكة المتحدة: 5.95 نقطة

Reuters

7. مطار بوريسبيل الدولي، أوكرانيا: 6.03 نقطة

Reuters

8. مطار ادنبره، اسكتلندا في المملكة المتحدة: 6.29 نقطة

9. مطار بوردو ميرينياك، فرنسا: 6.37 نقطة

10. مطار ايندهوفن، هولندا: 6.39 نقطة

Gettyimages.ru

المصدر: وكالات

فريد غايرلي