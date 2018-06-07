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مراسلة RT: أنباء عن وقف المحتجين في العاصمة الأردنية اعتصامهم

أخبار العالم العربي

مراسلة RT: أنباء عن وقف المحتجين في العاصمة الأردنية اعتصامهم
Reuters Muhammad Hamed
(صورة أرشيفية)
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أفادت مراسلتنا في الأردن بأنباء عن وقف المحتجين على مشروع قانون ضريبة الدخل اعتصامهم في عمان، عقب قرار رئيس الوزراء عمر الرزاز سحب قانون الضريبة وتعديل قانون الخدمة المدنية.

وأكد رئيس مجلس النقابات في الأردن علي العبوس، أن "مرحلة الأزمة والخلافات مع الحكومة قد طويت وذلك بناء على استجابة حكومة الرزاز وسحب قانون ضريبة الدخل".

وأضاف العبوس أن الجميع في الأردن منتصرون، مؤكدا أن النقابات كانت الداعم في هذا الحراك، "فالشعب قد انتصر والوطن قد انتصر وكذلك الحكومة الجديدة انتصرت بعد استماعها لمطالب النقابات والحركات الشعبية"، واصفا قرار الحكومة الأردنية سحب قانون الضريبة بالشجاع.

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تجدر الإشارة إلى أن قانون ضريبة الدخل، كان قد أثار موجة غضب شعبي في الأردن أدت إلى إقالة الحكومة السابقة برئاسة هاني الملقي.

ورغم استقالة الحكومة وتسمية الرزاز لتشكيل حكومة جديدة، إلا أن الاحتجاجات التي اندلعت في العاصمة منذ الأربعاء الماضي لم تخمد، واستمرت في عمان ومختلف مدن المملكة وسط إجراءات أمنية مشددة وتوتر عمّ البلاد.

المصدر: RT + وكالات

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