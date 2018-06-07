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الأردن.. الرزاز يسحب مشروع قانون ضريبة الدخل

أخبار العالم العربي

الأردن.. الرزاز يسحب مشروع قانون ضريبة الدخل
Reuters Muhammad Hamed
رئيس الوزراء الأردني الجديد عمر الرزاز
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أفادت مراسلة RT في الأردن بأن رئيس الوزراء الأردني الجديد عمر الرزاز أعلن عن سحب مشروع قانون الضريبة على الدخل خلال اجتماعه مع مجلس النقابات اليوم الخميس.

وسبق أن أعلن الرزاز أن حكومته ستسحب مشروع القانون بعد أدائها اليمين الدستورية.

وقال الرزاز في تصريح صحفي بعد اجتماع في البرلمان: "يوجد توافق في الآراء لسحب مشروع قانون ضريبة الدخل"، الذي أثار موجة احتجاجات على سياسات الحكومة الاقتصادية التي يقول منتقدوها إنها أثرت بشدة على مستويات المعيشة في الأردن.

وكان الرزاز قد التقى صباح الخميس رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز وأعضاء المكتب الدائم في إطار مشاورات يجريها لتشكيل الحكومة.

وكلف العاهل الأردني عبدالله الثاني رسميا عمر الرزاز يوم الاثنين الماضي بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة هاني الملقي الذي قدم استقالة حكومته، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بسبب الأوضاع الاقتصادية.

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وبالرغم من استقالة الحكومة، وتسمية الرزاز لتشكيل حكومة جديدة، إلا أن الاحتجاجات في الأردن تواصلت خاصة في عمان ومختلف محافظات المملكة، وتشهد منطقة "الدوار الرابع" حيث مقر الرئاسة حضورا أمنيا كثيفا.

وخرج آلاف الأردنيين في شوارع العاصمة عمان وفي البلدات الرئيسية، استمرارا لاحتجاجات بدأت الأربعاء الماضي.

المصدر: وكالات

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