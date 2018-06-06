رئيس الوزراء الأردني المكلف: أتعهد بالحوار مع مختلف الأطراف للوصول إلى نظام ضريبي عادل

قال رئيس الوزراء الأردني المكلف، عمر الرزاز، يوم الأربعاء، إنه يتعهد بالحوار مع مختلف الأطراف للوصول إلى نظام ضريبي عادل ينصف الجميع ويتجاوز مفهوم الجباية.

وأضاف رئيس الوزراء الأردني الجديد في تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الوصول إلى نظام ضريبي عادل ينصف الجميع يحقق التنمية التي تنعكس آثارها على أبناء وبنات الوطن.

وأفاد بأن ذلك يجعل العلاقة بين الحكومة والمواطن عقدا اجتماعيا واضح المعالم مبنيا على الحقوق والواجبات.

أتعهد بالحوار مع مختلف الأطراف والعمل معهم للوصول الى نظام ضريبي عادل ينصف الجميع ويتجاوز مفهوم الجباية، لتحقيق التنمية التي تنعكس آثارها على أبناء وبنات الوطن، لتكون العلاقة بين الحكومة والمواطن اساسها عقد اجتماعي واضح المعالم مبني على الحقوق والواجبات. — Omar Razzaz (@OmarRazzaz) 6 июня 2018 г.

وكلف العاهل الأردني عبدالله الثاني رسميا عمر الرزاز يوم الاثنين بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة هاني الملقي، التي استقالت.

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والاثنين 4 يونيو، قدم رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، استقالة حكومته، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بسبب الأوضاع الاقتصادية.

وبالرغم من استقالة الحكومة، وتولي الرزاز دفة تشكيل حكومة جديدة، إلا أن الاحتجاجات في الأردن تواصلت خاصة في عمان ومختلف محافظات المملكة، وتشهد منطقة "الدوار الرابع" حيث مقر الرئاسة حضورا أمنيا كثيفا.

وخرج آلاف الأردنيين في شوارع العاصمة عمان وفي البلدات الرئيسية، استمرارا لاحتجاجات بدأت الأربعاء الماضي.

واتسع نطاق الاحتجاجات، في اليومين الأخيرين بعد أن رفض الملقي سحب مشروع قانون يرفع ضريبة الدخل، والسياسات الاقتصادية للحكومة.

المصدر: تويتر + وكالات