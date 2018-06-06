الأردن.. شاهد ردة الفعل الغاضبة للمحتجين من كلمة العبوس لمنحه مهلة للحكومة

غضب المحتجون في العاصمة الأردنية عمان إثر الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء علي العبوس، خلال الوقفة الاحتجاجية الأربعاء، أمام مجمع النقابات المهنية.

وقال العبوس في كلمته إنه سيمنح الحكومة مهلة أسبوع إلى حين تشكيل الحكومة لتلبية مطالب النقباء، وهو ما أثار غضب المتظاهرين.

وعلت الصيحات من المتظاهرين "عالرابع عالرابع"، وتعالت الصيحات الرافضة لما طلبه العبوس، وعلى إثر ردة الفعل عقد مجلس النقباء اجتماعا قرر خلاله التراجع عن قرار تعليق الإجراءات التصعيدية.

وبدأت حشود كبيرة بالتجمع أمام مجمع النقابات المهنية ظهر الأربعاء، تلبية لدعوة مجلس النقابات المهنية بالإضراب والاعتصام احتجاجا على عدم سحب قانون الضريبة الجديد ومطالبين بسحب نظام الخدمة المدنية.

كما طالب المشاركون بوقف سياسة الحكومة بنهب جيب المواطن، مشددين على أن المطلوب هو تغيير النهج لا الوجوه.

المصدر: وكالات + يوتيوب