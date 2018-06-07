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العرب يسألون بوتين!

أخبار العالم العربي

العرب يسألون بوتين!
RT
العرب يسألون بوتين!
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تفاعل رواد موقعنا على الفيس بوك بقوة مع البث المباشر لحوار الرئيس بوتين مع الشعب الروسي.

الكثير منهم انتهز الفرصة لتوجيه أسئلة لبوتين، فيما راح البعض يشيد بمواقف الرئيس الروسي على الساحتين العربية والدولية. ولم يخلو الأمر من انتقاد طريقة تعاطي الكرملين مع بعض الملفات.

تعليقات المتابعين جاءت ردا على سؤال من موقعنا: ما السؤال الذي تود طرحه على بوتين لو أتيحت لك فرصة توجيه سؤال له؟

وفيما يلي نعرض لكم مقتطفات مما كتبه المتابعون العرب..

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العرب يسألون 3

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العرب يسألون 2

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العرب يسألون
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المتابعون العرب..

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