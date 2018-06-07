 
مباشر

السعودية تستجيب لمصر وتحذف مشهد حرق صورة عبد الناصر

أخبار العالم العربي

السعودية تستجيب لمصر وتحذف مشهد حرق صورة عبد الناصر
Youtube
المشهد المسئ في مسلسل العاصوف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kcat

ذكر المجلس المصري الأعلى لتنظيم الإعلام أن السعودية حذفت المشهد المسيء للرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر من مسلسل "العاصوف" المعروض على قناة mbc.

وورد في بيان عن المجلس، أن مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام قد تلقى اتصالا اليوم الخميس من ناصر الحجيلان وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام السعودية، أكد خلاله أنه، واستمرارا للتواصل والعلاقات الطيبة والتعاون المشترك، أصدر عواد بن صالح وزير الثقافة والإعلام السعودي حذف المشهد المسيء من المسلسل المذكور وهو ما تم بالفعل.

وكان مكرم محمد أحمد قد وجه كتابا لوزير الإعلام السعودي طالبه فيه بالتدخل لحذف المشهد المسيء للزعيم جمال عبد الناصر وتنبيه قنوات وشركات الإنتاج لعدم الإساءة للرموز الوطنية العربية.

المصدر: الوطن

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

العد العكسي بدأ وبدأت معه الإثارة.. أهلا بالمونديال