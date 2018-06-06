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الناتو يستبعد انضمام قطر إلى الحلف العسكري

أخبار العالم العربي

الناتو يستبعد انضمام قطر إلى الحلف العسكري
Reuters / Eric Vidal
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استبعد مسؤول في حلف شمال الأطلسي احتمال ضم قطر إلى الحلف، مؤكدا أنه مقتصر على الولايات المتحدة وأوروبا، وذلك بعد إعلان وزير قطري أن بلاده تطمح للانضمام إلى الحلف على المدى البعيد.

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وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ - صورة أرشيفية قطر: نطمح إلى عضوية كاملة في الناتو وقد نستضيف قواته

وقال المسؤول، يوم الأربعاء، إن المادة الـ10 في وثيقة واشنطن تتيح فقط للدول الأوروبية الانضمام الى الحلف الذي يضم 29 بلدا.

وقال وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية، الثلاثاء،: "نحن في دولة قطر يوجد لدينا تعاون فعلي وحقيقي مع منظمة الناتو ويتطور يوما بعد يوم وقد يفضي إلى استضافة قطر لإحدى وحدات الناتو أو أحد مراكزه المتخصصة".

وأضاف: "أما العضوية فنحن حليف رئيس خارج حلف الناتو أما الطموح فهو موجود لعضوية كاملة في حال تطورت شراكات الناتو".

المصدر: أ ف ب

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