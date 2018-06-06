الناتو يستبعد انضمام قطر إلى الحلف العسكري

استبعد مسؤول في حلف شمال الأطلسي احتمال ضم قطر إلى الحلف، مؤكدا أنه مقتصر على الولايات المتحدة وأوروبا، وذلك بعد إعلان وزير قطري أن بلاده تطمح للانضمام إلى الحلف على المدى البعيد.

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وقال المسؤول، يوم الأربعاء، إن المادة الـ10 في وثيقة واشنطن تتيح فقط للدول الأوروبية الانضمام الى الحلف الذي يضم 29 بلدا.

وقال وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية، الثلاثاء،: "نحن في دولة قطر يوجد لدينا تعاون فعلي وحقيقي مع منظمة الناتو ويتطور يوما بعد يوم وقد يفضي إلى استضافة قطر لإحدى وحدات الناتو أو أحد مراكزه المتخصصة".

وأضاف: "أما العضوية فنحن حليف رئيس خارج حلف الناتو أما الطموح فهو موجود لعضوية كاملة في حال تطورت شراكات الناتو".

المصدر: أ ف ب