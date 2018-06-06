إصابة سعودية بشظايا مقذوفات أطلقت من اليمن

أصيبت مواطنة سعودية جراء سقوط شظايا مقذوفات عسكرية، أطلقت من الأراضي اليمنية باتجاه محافظة ظهران الجنوب جنوبي المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني في منطقة عسير العقيد محمد العاصمي، أن فرق الدفاع المدني تلقت الليلة الماضية بلاغا عن سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقها الحوثيون من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة ظهران الجنوب.

وقال العاصمي إن شظايا المقذوف سقطت على أحد المنازل، وتسببت في إصابة مواطنة تبلغ من العمر 16 عاما، مضيفا أن إصابتها متوسطة ونقلت للمستشفى للعلاج.

المصدر: وكالات