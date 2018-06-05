مجهولون يستهدفون سفينة مساعدات أممية قبالة الحديدة اليمنية

أعلنت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية أن قوات مجهولة هاجمت سفينة مساعدات تابعة للأمم المتحدة وأشعلت حريقا في غرفة المحركات بها قبالة سواحل ميناء الحديدة غرب البلاد.

وأوضحت المؤسسة، في بيان صدر عنها أمس، أن سفينة "فوس ثيا" التي يستخدمها "برنامج الأغذية العالمي" الأممي تعرضت لهجوم بعد تسليمها شحنة في الحديدة الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، مضيفة أن السفينة كانت تنتظر الإذن بالمغادرة.

وتابعت المؤسسة أن مكتب حركة السفن تلقى نداء استغاثة من السفينة في الساعة 17:30 (14:30 بتوقيت "غرينيتش) الأحد بشأن حريق في السفينة نجم عن هجوم مباغت.

وأكد منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإغاثية الطارئة مارك لوكوك وقوع الحادث، مضيفا أن "الأمر قد انتهى والجميع بخير"، ولا تعرف المنظمة العالمية الطرف المسؤول عن الهجوم.

وذكرت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، بيتينا لويشر، أن جماعة مسلحة مجهولة على متن زورق فتحت النار وحاولت السيطرة على السفينة التي كانت على بعد نحو 60 كيلومترا قبالة ساحل الحديدة، مشيرة إلى أن السفينة وطاقمها بخير ولم تقع إصابات أو أضرار بها.

يذكر أن الجيش اليمني المدعوم من التحالف صعد عملياته ضد مسلحي "أنصار الله" الحوثيين في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، حيث تسعى القوات الحكومية إلى السيطرة على مينائها، خاصة بعد استعادتها مديريتي الخوخة وحيس من قبضة مقاتلي أنصار الله، واستعادة غالبية مديرية التحيتا ثالث مديريات الحديدة، وسط مقاومة عنيفة من الحوثيين.

المصدر: رويترز